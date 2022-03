Voorouder van de octopussen en de vampierinktvis leefde voor de dino's en had 10 armen

Landman stelt dat mogelijk ook hun levenswijze overeenkwam. "Mogelijk nam Syllipsimopodi een niche in die lijkt op die van de bestaande pijlinktvissen, een middelgroot aquatisch roofdier", zei hij. "De 2 langere tentakels zullen het vangen van prooien vergemakkelijkt hebben, terwijl de 8 kortere armen zullen geholpen hebben de prooi te manipuleren en naar de bek te brengen."

Paleobioloog Tom Fletcher van de Britse University of Leicester noemde het fascinerend dat Syllipsimopodi bideni er waarschijnlijk een levenswijze op na hield die leek op die van pijlinktvissen, hoewel het dier nauwer verwant is met octopussen.

Octopussen behoren tot de koppotigen, een groep mariene ongewervelden die gekenmerkt worden door armen of tentakels rond hun bek. Tot de koppotigen behoren nu ook de pijlinktvissen, meerkatten en de nautilus. Vroeger maakten ook onder meer de uitgestorven belemnieten en ammonieten er deel van uit.

De groep bestaat al zo'n 530 miljoen jaar, heeft alle oceanen veroverd en de 5 grootste massale uitstervingsgolven in de geschiedenis van de aarde overleefd.

Octopussen zijn zeer bedreven in camouflage - hoewel ze kleurenblind zijn, passen ze hun kleur en zelfs hun textuur aan om op te gaan in hun omgeving -, ze kunnen hun lichaam in en door kleine spleetjes en gaatjes wringen en zijn dan ook meesters in het ontsnappen en ze zijn in staat werktuigen te gebruiken en problemen op te lossen.

"Octopussen zijn de intelligentste ongewervelden en ze behoren tot de slimste dieren in het algemeen. Het is fascinerend te zien waar deze unieke dieren evolutionair gezien begonnen zijn", zei Whalen.

De nieuwe vondst stelt wel de overheersende opvattingen over de oorsprong van de vampyropoden in vraag en de auteurs stellen dan ook in hun studie een nieuw model voor voor de evolutie van de Coleoidea, de koppotigen zonder een uitwendige schelp.

De studie van Whalen en Landman is gepubliceerd in Nature Communications. Bronnen voor dit artikel: telexen van de persbureaus Reuters en Associated Press, een persmededeling van het American Museum of Natural History en een artikel van Tom Fletcher in The Conversation.