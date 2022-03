Na overlijden van baby in Mariakerke vraagt Vooruit onderzoekscommissie naar wantoestanden in de kinderopvang

De vraag heeft verschillende aanleidingen, die onlangs aan het licht kwamen, legt Vlaams Parlementslid Hannes Anaf uit. "We hebben de crèche in Mariakerke gehad, die al lang op de radar stond maar waar toch nog een kindje overleden is door mishandeling. Recent hebben we nog het voorbeeld gehad in Schoten, waar iemand die veroordeeld was voor mishandeling toch nog een crèche kon uitbaten.”

"Maar ook de andere kinderopvanginitiatieven waarvan men op dit moment niet 100 procent zeker weet dat ouders kunnen rekenen op een veilige omgeving voor hun jongsten”, klinkt de kritiek.