Vrijwilligers gezocht in provincie Antwerpen om kinderen van vluchtelingen Nederlands te leren

Om vrijwilliger te worden, heb je geen ervaring in het onderwijs nodig. “Wij hebben zo’n 90 vrijwilligers uit verschillende beroepscategorieën. Het belangrijkste is dat je moedertaal Nederlands is en je geen zwaar dialect spreekt. Verder moet je graag met kinderen werken. De regel is dat je een halve dag per week uittrekt om de kinderen op school te helpen”, aldus Leysen.

Vrijwilligers kunnen zich melden via de website van Werelddelen. Ze worden ook begeleid door de organisatie en door de scholen zelf.