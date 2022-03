Containerklassen, inzet netwerk van Oekraïners en CLB's: zo wil minister Weyts Oekraïense kinderen opvangen in onderwijs

Minister Weyts is al aan het praten met de Oekraïense ambassadeur. "Wij willen gebruikmaken van het netwerk van Oekraïeners die in Vlaanderen wonen en die ook Nederlands spreken. We zouden die mensen ook kunnen inzetten om te assisteren. Dat lijkt me een veel beter spoor, je hebt daar het voordeel dat ze al Nederlands spreken, wat niet het geval is voor wie nu meekomt in de vluchtelingenstroom. Ik denk trouwens dat die mensen nu andere bezorgdheden hebben dan meteen voor een klas gaan staan die ze ook niet kennen."