Zaventems reisbureau moet alle reizen naar Rusland annuleren

De reissector is nog niet bekomen van de coronacrisis of er is alweer een nieuwe: die van de oorlog in Oekraïne. Daardoor is het luchtruim gesloten in Rusland, en zijn alle reizen naar daar geannuleerd. Een tegenvaller voor reisbureau 7PLUS in Zaventem. Zij bieden rondreizen aan, naar onder andere Sint-Petersburg en Moskou in Rusland. Dat vertelt Nele Borrey: "Wij zijn gespecialiseerd in culturele reizen, en dan is Rusland een belangrijke bestemming. Maar alle vluchten zijn geannuleerd, net als de rondreizen ter plaatse. Als gewone toerist geraak je er niet meer binnen. Dat zal waarschijnlijk nog voor een tijdje zo zijn."