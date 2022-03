Zelfgemaakte dansvloer zwaar beschadigd na zware brand in loods van vroegere chrysantenkwekerij in Diksmuide: "Voorlopig geen dansjes meer"

Marc en zijn vrouw Marie-Jeanne Naert delen een passie voor dansen. Marc: "Ik draai ook zelf muziek. We zaten jarenlang in een dansschool. Sinds corona was dat veel moeilijker. Daarom heb ik zelf een dansvloer gemaakt in de leegstaande serre naast de loods. Door de brand ziet de prachtige houten vloer helemaal zwart. En er is ook bluswater op terecht gekomen. Ik denk dat de dansvloer vernield is, maar dat gaan we nu bekijken." Het koppel hoopt om binnenkort terug op de dansvloer te kunnen staan.