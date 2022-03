Oude kleuterschool Berlare kan na 10 jaar eindelijk werk maken van nieuwbouw en uitbreiding 

Goed nieuws voor de kleuterschool in Berlare, het aftandse schooltje kan na 10 jaar beginnen aan de plannen voor een nieuwbouw. Ze verhuizen naar de site van de lagere school. Het nieuwe gebouw wordt aan die school gebouwd. Het heeft meer dan 10 jaar geduurd voordat het bouwvoorstel werd goedgekeurd. "We hebben onze aanvraag ingediend in 2006, maar dan zijn we op een wachtlijst terecht gekomen. Daarna moet je ongeveer 10 tot 12 jaar wachten voordat je aan de beurt komt", legt directeur Herman Vermeiren uit.