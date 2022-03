Duizenden menselijke botten uit 12e tot 18e eeuw krijgen nieuwe rustplaats op Campo Santo in Gent

De vele botten doken op tijdens de voorbereidende werken voor het nieuwe bezoekerscentrum voor het Lam Gods. Een deel ervan wordt nu nog verder onderzocht door archeologen. De andere duizenden botten krijgen nu een nieuwe bestemming. "Er waren verschillende pistes, waaronder ook crematie. Maar, dat is een dure operatie. Ergens vonden we het ook beter om de botten te herbegraven. Het gaat om restanten die soms al eeuwen in de buurt van de kathedraal lagen." Ze krijgen nu een nieuwe "eeuwige" rustplaats in drie grafkelders die het bisdom kocht op begraafplaats Campo Santo.