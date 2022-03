Boliviaanse oud-soldaat die in 1967 guerrillaleider Che Guevara doodschoot, is overleden

Mario Terán executeerde Guevara op 9 oktober 1967 in een school in het Boliviaanse oord La Higuera. De Argentijnse marxistische revolutionair en guerrillaleider die in Cuba aan de zijde van Fidel Castro vocht, was een dag eerder gevangengenomen na een gevecht met een Boliviaanse legereenheid. Che raakte daardoor gewond.

De voormalige generaal Gary Prado Salmón, die de operatie tegen de rebellengroep van Guevara destijds leidde, noemde Terán een moedig man. "Hij heeft vrijwillig een opdracht uitgevoerd die van de president kwam".

De man die de trekker overhaalde zei naderhand: "Het was het verschrikkelijkste moment in mijn leven. Op dat moment zag ik Che groot, heel groot, reusachtig. Zijn ogen lichtten fel op. "Blijf rustig", zei ik tegen mezelf, "en richt goed. Je gaat iemand doden." Ik ging dus een stap achteruit, sloot de ogen en schoot".