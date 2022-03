Brand in groenteverwerkend bedrijf Grimex in Ardooie: "Vrijgekomen asbest is geen gevaar voor omgeving"

Het vuur begon rond 7 uur aan de achterkant van het bedrijf aan een stookolietank en sloeg daarna over naar het dak. Ook één van de loodsen stond in brand. Kapitein Rob Nachtergaele van zone Midwest: "We hebben zowel van buiten uit als van binnenuit geblust. Gelukkig konden we de vuurhaard direct bereiken waardoor we de brand snel onder controle hadden. Het ging om een dieselbrand, die heel veel hitte afgeeft. Daardoor stonden tientallen manschappen klaar. Mochten we niet zo direct de vuurhaard geraakt zijn, dan konden we meteen ingrijpen met meer mankracht."