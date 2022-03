Bruisend Grimbergen protesteert tegen plannen ondergrondse parking met Jumbo-winkel

Bruisend Grimbergen vreest dat een ondergrondse parking alleen maar gaat zorgen voor meer verkeer en dat het landelijke karakter van de streek zo helemaal verdwijnt. D’haeseleer onderstreept ook dat het project van de supermarkt Jumbo geen klein project is. “Het is geen buurtwinkel, maar een groot warenhuis dat mensen van ver buiten het dorp zal lokken”, zegt ze. “Met meer verkeer als gevolg in het centrum. De weinige zelfstandige winkeliers in het dorp en de marktkramers zullen weggeconcurreerd worden."