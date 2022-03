Weduwe van Jozef Chovanec wil onderzoeksrechter (opnieuw) laten vervangen na nieuw perslek over verslag doodsoorzaak

"Bovendien", gaat Van de Steen verder, "klopt er helemaal niets van". Het gaat namelijk over voorlopige rapporten. "De bevindingen van de deskundigen van het parket over de doodsoorzaak staan diametraal tegenover de bevindingen van de deskundigen die ons werden aangesteld. Wij hebben de topdeskundigen van het land, die in eer en geweten handelen. Het klopt dus niet dat alle deskundigen het eens zijn over de doodsoorzaak, er is nog debat mogelijk voor 1 april. Bovendien zijn onze deskundigen onbeleefd behandeld door de deskundigen van het parket. We hebben daar, en ook over een aantal andere zaken, contact genomen met de onderzoeksrechter, maar echte reactie blijft uit", aldus Van de Steen.