Conservatieven vormen regionale regering met Vox: extreemrechts voor het eerst in een regering in Spanje

Vox brak in 2018 door bij regionale verkiezingen in de zuidelijke regio Andalusië. Intussen is de partij zowat overal in Spanje actief. Sinds de laatste verkiezingen in 2019 is Vox de derde partij van het land met 52 van de 350 zetels in de Cortes, het federale parlement in Madrid. Bij de regionale verkiezingen in Castilië en Leon behaalde Vox 17,6 procent van de stemmen.