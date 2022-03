Corona-uitbraak in rusthuis d'Eycken Brug in Bierbeek

In het woonzorgcentrum d' Eycken Brug in Korbeek-Lo bij Bierbeek is er een corona-uitbraak. Bijna één op de drie bewoners is besmet en ook een groot aantal personeelsleden testte positief. Daardoor dreigt de zorg voor de bewoners in het gedrang te komen. Het rusthuis zoekt nu vrijwilligers om bij te springen.