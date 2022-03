Gevreesde "cyberatoombom" blijft uit: hebben we de cybercapaciteit van Rusland overschat?

Toch wel, en al lang voor de invasie begon. In 2015 slaagden Russische hackers er bijvoorbeeld in het Oekraïense stroomnet ernstig te verstoren en honderdduizenden mensen zonder elektriciteit te zetten. In 2017 zorgde de kwaadaardige software - "malware" - NotPetya voor vrij grote problemen in Oekraïne, maar ook in sommige andere landen. Bedrijven in de energiesector, openbaar vervoer en banksector kwamen erdoor in de problemen.