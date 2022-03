Diepenbekenaren trekken zelf met hulpgoederen naar grens: “Ik ben hier gebleven want er is nog werk genoeg”

"De eenvoudige dingen die we doen, betekenen heel veel voor de vluchtelingen", vertelt Hannes. "Zo zijn we met een vrouw die haar hoogzwangere dochter was kwijtgeraakt aan de grens, op zoek gegaan in verschillende ziekenhuizen. Uiteindelijk hebben we de dochter gevonden. De vrouw kon toen haar dochter maar ook haar kersverse kleinzoon in de armen sluiten. En dat doet deugd", zegt Hannes.