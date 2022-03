Dode hond met betonblokken om hals gevonden in Albertkanaal: politie start onderzoek

In het kanaal in Lummen is een dode hond gevonden. Het gaat vermoedelijk om een rottweiler. Rond de hals van het dier waren zware stenen gebonden. Het is mogelijk dat de hond nog leefde, toen hij in het water werd gegooid, volgens de dierenpolitie van de zone LRH.

Inspecteur Silvia Della Volpe: "De hond had een halsband aan, we gaan kijken of iemand weet van welke hond die halsband was. We hebben de foto op de Facebookpagina van de dierenpolitie gezet en vragen mensen contact met ons op te nemen als ze de halsband herkennen of een hond kennen die vermist is."