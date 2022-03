3 jaar cel en 10 jaar rijverbod voor man die voetganger doodreed aan Leiebrug in Kortrijk

De man uit Heule was met enkele vrienden op het voetpad naar huis aan het wandelen na een zomers terrasje in de binnenstad. Het is daar zone 30. Maar de autobestuurder kwam plots aan een extreem hoge snelheid van 100 kilometer per uur afgereden en vloog uit de bocht. Zijn 2 vrienden konden nog net op tijd wegspringen, maar de man uit Heule kreeg de auto op zich en stierf. De bestuurder probeerde weg te lopen en vroeg ook aan zijn passagier om de schuld op zich te nemen. Maar aan de Broeltorens kon de politie hem oppakken. Hij had gedronken en testte positief op het gebruik van drugs.