Eeuwenoude muurschilderingen ontdekt in Sint-Janskerk in Mechelen

Tijdens het demonteren van kostbare schilderijen aan het altaar stootten restaurateurs op twee muurschilderingen. "De muurschildering aan de noordkant van het altaar is in zeer goede staat. De andere is in minder goede staat want heeft heel wat waterschade", vertelt Sofie Stevens, restauratie-architect afdeling projecten en monumenten van de stad Mechelen.

