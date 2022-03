Oekraïne beheerst top van EU-leiders in Versailles: verdeeldheid over EU-lidmaatschap steekt kop op

Niet alleen de datum van de top lag al maanden vast. Dat geldt ook voor het decor. Frankrijk, momenteel voorzitter van de EU, nodigt de leiders van de andere EU-lidstaten uit in het kasteel van Versailles.

Het kasteel van Versailles, in de zeventiende eeuw opgetrokken door Lodewijk XIII en uitgebreid door zijn zoon Lodewijk XIV, groeide uit tot het symbool bij uitstek van het Ancien Régime, de periode voor de Franse Revolutie.

Maar wie Versailles zegt, denkt ook aan de de ondertekening van het vredesverdrag dat een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog. Het werd getekend in 1919, in de Spiegelzaal van het kasteel. Duitsland kreeg toen erg zware herstelbetalingen opgelegd, waardoor het zich vernederd voelde. De Vrede van Versailles wordt dan ook vaak gezien als de kiem voor de Tweede Wereldoorlog. Sommige historici zien parallellen met wat er nu gaande is. Ze vergelijken de afhandeling van WO I met de afwikkeling van de Koude Oorlog, waarbij het Westen decennialang te weinig oog zou hebben gehad voor de frustraties van Rusland.

Vóór 1919 was er overigens ook al drukke diplomatieke activiteit in Versailles. En ook de voorbije jaren hebben Franse presidenten staatshoofden uitgenodigd in het roemruchtige kasteel, om de ontmoeting extra allure en grandeur te verlenen. In 2014 ontving de toenmalige president François Hollande hier de Chinese leider Xi Jinping. En vijf jaar geleden, in 2017, verwelkomde Emmanuel Macron in Versailles de Russische president Vladimir Poetin.