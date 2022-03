Voorlopig 5000 opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen in Limburg, ook Evangelische kerk in Genk zet deuren open

"Het eerste gezin dat aangekomen is, was maar liefst 6 dagen onderweg. Ze hadden zo weinig geslapen en enkel maar droge voeding gegeten; ze waren helemaal afgemat", gaat Barile verder. "We zijn blij dat we hen een soepje en wat brood konden geven en vooral dat ze hun rust konden nemen." De mensen kunnen in de kerk ook gebruikmaken van een keuken waar ze zelf of samen met de vrijwilligers maaltijden kunnen prepareren.