Eventsector vindt geen personeel: “Ze hebben allemaal een andere job gevonden”

Door de coronacrisis zijn heel wat mensen die daarvoor in de eventsector werkten voor een andere job gegaan. “Ze stonden op tijdelijk werkloosheid. Financieel is dat moeilijk vol te houden, dus hebben ze andere jobs gezocht”, zegt Rudi De Vroede, zaakvoeder van Soundrent uit Tienen, een bedrijf dat licht- en geluidsinstallaties verhuurt voor festivals, concerten.

“Ze werken nu bijvoorbeeld in bouwbedrijven of als installateurs. Wat logisch is, want die mensen kunnen goed met hun handen werken. Ze zijn weg en het grootste probleem is dat ze niet willen terugkomen. Ze verdienen meer en moeten geen nachten aan een stuk werken of om 3 uur ’s nachts nog een installatie beginnen afbreken.