Fietsverhuur bij Fietsparadijs Limburg stijgt voor tweede jaar op rij

Fietsparadijs Limburg heeft 15 afhaalpunten voor huurfietsen. Die verhuurpunten liggen aan toeristische hotspots in Limburg. In totaal is vorig jaar 34.000 keer een fiets gehuurd. Dat is een stijging met 45 procent vergeleken met 2020, en het is 84 procent meer dan in 2019.

Er worden nog altijd meer gewone fietsen verhuurd dan elektrische, maar de verhuur van die elektrische fietsen stijgt wel het meest. Het gaat daar bijna om een verdubbeling op een jaar tijd. Vorig jaar werd de vloot elektrische fietsen ook helemaal vernieuwd.