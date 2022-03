Gebrek aan onderdelen bij Volvo Car Gent door tekort aan Oekraïense vrachtwagenchauffeurs: "Deel van ochtendploeg naar huis gestuurd"

Volvo Car Gent heeft geen grote voorraden aan onderdelen. Ze laat die, als er nodig zijn, aanleveren uit een fabriek in Polen. Het bedrijf daar schakelt vaak Oekraïense vrachtwagenchauffeurs in en daar is nu een tekort aan. Dat heeft alles te maken met de inval van Rusland. Heel wat Oekraïense mannen gaven hun job op en trokken naar het front. Ook de Volvo-leveringen ondervinden daar hinder van. Het bedrijf bevestigt dat een deel van de ochtendploeg door het tekort naar huis is gestuurd. Er zou intussen een oplossing zijn, het transportbedrijf heeft vervangers gevonden. De middagploeg kan dus gewoon aan de slag.