"Het moeilijkste was alles loslaten": Syrische Salah herkent wat Oekraïense vluchtelingen meemaken  

Bij zijn aankomst in België had Salah gemengde gevoelens. "Ik was bang. Vroeger had ik zelfs geen idee waar België lag. Ik ben blij dat ik nu veilig ben en dat ik geen schrik moet hebben voor raketten of voor soldaten die mij of mijn familie kunnen arresteren", vertelde hij. Hij is ook trots op wat hij in die 6 jaar in België bereikt heeft. Zo heeft hij Nederlands geleerd en zijn diploma behaald aan Thomas More, maar hij heeft nog meer grootse toekomstdromen. Salah studeert nu zelfs voor een tweede bachelordiploma.