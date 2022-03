Gemeente Linter legt werken stil van Fluvius: "Geen vergunning en veel te grote omleiding"

Maar dat was niet het enige probleem. Zo had de aannemer zelf een wegomleiding aangelegd, die niet was aangevraagd bij de gemeente Kortenaken. Bovendien was de omleiding veel te lang, gaat de schepen verder. "In de gemeente Kortenaken was een omleiding voorzien, maar daar had hij ook geen documenten voor. Die omleiding was ook onnodig groot. We menen dat die efficiënter georganiseerd kan worden met minder hinder tot gevolg. Daarom werden de werken stilgelegd door onze gemeente maar ook door Kortenaken. Als de omleiding eenvoudiger kan, kunnen de werken hervat worden."

De werken in de Ransbergstraat in het centrum van Neerlinter zouden enkele dagen duren.