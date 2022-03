Genk wil kosten voor aanmaningen en deurwaarders verlagen: "Zo worden veel rekeningen toch nog betaald"

Het stadsbestuur wil daarom vanaf 1 april de nieuwe regeling definitief laten ingaan. “Die geldt voor gasboetes, rekeningen van de bibliotheek of rekeningen voor de huisvuilophaling”, vertelt Yilmaz Kurtal. “We hebben al niet de hoogste inkomens in Genk en mensen vergeten soms gewoon hun rekening te betalen. Die mensen willen we niet verder de dieperik in duwen. Want die mensen hebben vaak al heel andere zorgen aan hun hoofd.”