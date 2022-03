BEKIJK: Brand bij schietstand politie veroorzaakt rookpluim boven Antwerpen

In het Antwerpse district Wilrijk is rond half twee deze middag een brand ontstaan in een magazijn aan de Boomsesteenweg. Volgens de Antwerpse politie gaat om een gebouw van de federale politie. De brand zou volgens onze informatie ontstaan zijn in de schietstand van de politie, die in het magazijn ligt. De supermarkt naast het politiekantoor is uit voorzorg ontruimd.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse maar de brand is nog niet onder controle. De Antwerpse brandweer krijgt intussen ook ondersteuning en extra bluswater uit de brandweerzones Rand en Rivierenland.

Er is veel rook dus de brandweer vraagt omwonenden om hun ramen en deuren te sluiten. Het Be-Alert systeem van de overheid is ook in werking getreden waardoor mensen in de buurt een sms of mail krijgen met een waarschuwing. De politie heeft een zijweg van de A12 richting Aartselaar afgesloten en raadt aan de buurt te vermijden.

