"Schending van de mensenrechten": Guatemala verstrengt abortusbeleid en verbiedt het homohuwelijk

Guatemalteekse vrouwen die hun zwangerschap beëindigen, riskeren een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar, ongeacht de wijze waarop de abortus gebeurt. De wet interpreteert abortus dan ook als de natuurlijke of geïnduceerde dood van een embryo of foetus in elk stadium van zijn ontwikkeling. Daarvoor was abortus ook al illegaal en stond er een gevangenisstraf van 3 jaar op. Abortus is in Guatemala enkel toegelaten als het leven van de moeder ernstig in gevaar is.