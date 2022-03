Hasselt op zoek naar meer dan 1.000 opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen

De stad blijft zoeken naar bijkomende opvangplaatsen. Want er wordt een stroom aan vluchtelingen verwacht. "Volgens de Verenigde Naties kunnen we in België tussen de 160.000 en 200.000 vluchtelingen verwachten. In verhouding tot ons aantal inwoners zullen we in Hasselt dan zo'n 1.300 tot 1.400 vluchtelingen moeten opvangen. Mogelijk zullen de mensen eerder in de grote steden blijven hangen. Maar het is ongezien en we zijn nu op zoek naar meer opvangplaatsen, ook samen met het bedrijfsleven."