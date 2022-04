Nu Russen hun focus in Oekraïne verleggen: wat is het historische en strategische belang van "Sovjet Heldenstad" Odessa?

Op 15 juni 1905 vond in Odessa een waar bloedbad plaats. Bij de Russische bevolking heerste heel wat ongenoegen over de exuberante levensstijl van tsaar Nikolaas II in tijden van crisis. De bevolking pikte dit niet langer. De arbeidersprotesten in de havenstad worden gezien als het startpunt van de Russische Revolutie.

Tijdens die protesten werden de arbeiders bijgestaan door de matrozen van het aangemeerde oorlogsschip Potemkin. Dat schip was oorspronkelijk door de tsaar gestuurd om de protesten de kop in te drukken. De matrozen van het oorlogsschip waren echter niet te spreken over hun levensomstandigheden en besloten de arbeidersprotesten te vervoegen. De Russische tsaar reageerde koelbloedig. Honderden burgers werden afgeslacht in de straten van Odessa.