Na aangrijpende beelden van het huilende Oekraïense jongetje dat de grens overstak: "Hij was niet alleen"

Een vluchtende Oekraïense jongen, hardop snikkend, met zijn knuffelbeer in een plastic zak: de beelden gingen afgelopen weekend de wereld rond. De video suggereerde dat het jongetje helemaal alleen was, wat veel mensen op sociale media confronteerde met de gruwel van de oorlog in het Oost-Europese land. Was er inderdaad niemand bij hem?