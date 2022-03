Arbeider in distributiecentrum van IKEA in Genk onterecht ontslagen

Meubelgigant IKEA heeft een arbeider man die in het Genkse distributiecentrum werkte onterecht ontslagen, dat is het oordeel van het Arbeidshof in Antwerpen. Ikea had de man in oktober 2018 om dringende redenen ontslagen, omdat hij capriolen uitgehaald zou hebben met een heftruck en het verplichte fluovestje niet droeg.