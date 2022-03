Inbreker nestelt zich in logeerkamer

Het is niet de beste week voor een vrouw uit de Ridder Dessainlaan in Mechelen. Enkele dagen geleden werd er bij haar thuis ingebroken via een raampje. Uit voorzorg was de gebroken ruit weggehaald en werd het kozijn dichtgetimmerd met een houten plank. Groot was dan ook de verbazing toen diezelfde vrouw maandagnacht opnieuw een verdacht geluid hoorde achteraan haar huis. Ze belde de politie die een dief op heterdaad kon betrappen die zich verschanst had in de logeerkamer. De inbreker had de houten plank verwijderd.

Diezelfde avond heeft de Mechelse politie vijf meldingen binnengekregen van beschadigde auto's in de buurt. Ramen werden ingeslagen en zijspiegels afgerukt. Volgens het sporenonderzoek van de technische recherche blijkt dat de inbreker ook in aanmerking komt voor deze feiten. De Mechelse onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.