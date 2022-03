24 uur na bombardement op kinder- en kraamziekenhuis in Marioepol: dit weten we zeker over wat is gebeurd

De Britse openbare omroep BBC spreekt op basis van Oekraïense bronnen over drie doden, onder wie een kind. Pavlo Kyrylenko, het hoofd van de regionale administratie van Donetsk, waaronder ook Marioepol valt, spreekt dat tegen. Volgens Kyrylenko zijn nog geen doden bevestigd.

Lokale autoriteiten spreken wel over minstens zeventien gewonden en grote schade aan infrastructuur en omgeving. Of daar kinderen bij zijn, is niet geweten. Niemand weet precies hoeveel personen in het ziekenhuis aanwezig waren op het ogenblik van het bombardement.

Op de beelden is ook een enorme krater in het midden van de ziekenhuiscampus te zien. De westelijke vleugel van het kinderhospitaal is het zwaarste getroffen. Auto's die op de campus geparkeerd stonden, zijn volledig vernield of uitgebrand. Het glas is uit alle ramen geblazen.