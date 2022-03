Jeneverhuis blijft dan toch van de stad Eeklo en krijgt deels nieuwe bestemming

Het Jeneverhuis is gered, het wordt niet verkocht. Dat heeft het nieuwe stadsbestuur van Eeklo beslist. De vorige meerderheid was van plan om het bekende gebouw aan het Herbakkersplein te verkopen. Maar in september vorig jaar kwam er een nieuwe coalitie, en die gooit het plan in de vuilnisbak. "De Koninklijke Vereniging voor Volkscultuur (KVVV) had eerder al gevraagd om de verkoop van het Jeneverhuis uit te stellen, tot ze een nieuwe plek had gevonden voor het collectie jenever- en andere Eeklose cultuur", zo zegt schepen Marc Windey (SMS). "En we hebben nu een meerderheid die niet meer achter de verkoop van het Jeneverhuis staat."