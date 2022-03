IN BEELD - Achterneef neergeschoten Amerikaanse piloot uit WO II ontroerd bij bezoek herdenkingsmonument in Moerzeke

De twee overleden piloten zijn begraven op de militaire begraafplaats in Neuville-en-Condroz, Luik.

Op de foto hieronder zie je rechts Daniel Teachey met naast hem Marc Goossens. Die laatste is ook een historicus en weet veel over de Tweede Wereldoorlog. De motor waar zijn hand op rust is de originele van het neergestorte vliegtuig. Die lag eerst bij Alois van Duysen, die op 2 maart 1944 het lichaam van Loyd Teachey vond. Van Duysen groef de motor met een spade op en zette hem in zijn tuin. Later kon Goossens de motor bemachtigen. Hij stelt hem nu tentoon aan de gevel van zijn woning in Grembergen.