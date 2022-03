BELUISTER - "Miss you": de Belgische inzending voor het Songfestival 

De tweetalige Jérémie Makiese heeft Congolese roots, werd geboren in Antwerpen, maar verhuisde naar het Brusselse toen hij 6 jaar oud was. Zingen doet hij al van kindsbeen af met zijn broers in de kerk en op familiebijeenkomsten. Maar hij ontdekte zijn zangpassie en talent pas echt tijdens een zangwedstrijd georganiseerd door de gemeenteschool Glycines in Sint-Agatha-Berchem.

Naast muziek is voetbal een grote passie van Makiese. Hij tekende vorig najaar een contract als doelman bij de beloften van Excelsior Virton in afdeling 1B (de vroegere tweede klasse). Kiezen tussen een van zijn twee passies is niet evident voor de jonge zanger. "Ik kan niet voetballen als ik niet zing en ik kan niet zingen als ik niet voetbal", klinkt het. "Ik wil kampioen worden in beide."