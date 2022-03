Liveblog: Belegering van steden duurt voort, eerste gesprekken op hoog diplomatiek niveau

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft 1,4 miljard dollar (1,3 miljard euro) aan noodkredieten goedgekeurd voor Oekraïne. De oorlog heeft een enorme impact op de Oekraïense economie. Er is een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen en belangrijke infrastructuur is vernield in de voorbije twee weken, zegt het IMF.

Oekraïne had voor de oorlog al voor 5 miljard dollar IMF-leningen toegekend gekregen in ruil voor hervormingen. Daarvan had het land nog 2,2 miljard dollar niet opgenomen. De noodfinanciering die nu is toegekend, komt zonder de voorwaarden die het IMF normaal stelt.