Kan minister Beke (CD&V) blijven functioneren na wantoestanden in crèches? "Mijn ontslag zou problemen niet oplossen"

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) is niet van plan om ontslag te nemen naar aanleiding van de problemen in de kinderopvang in Vlaanderen. De minister ligt onder vuur na een dodelijk incident in een crèche in Mariakerke en de omstreden crèche in Schoten die haar vergunning verliest. "Mijn ontslag lost de problemen niet op", zegt Beke.