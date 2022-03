Exa Dark Sideræl: Tesla-topman Elon Musk en zangeres Grimes hebben na X Æ A-12 opnieuw een kind samen

De Canadese zangeres Grimes en de Amerikaanse miljardair Elon Musk hebben een tweede kind samen. Een draagmoeder heeft hun dochter Exa Dark Sideræl Musk in december op de wereld gezet.

De 33-jarige Grimes maakte het nieuws vandaag bekend in een interview met Vanity Fair. Het stel had al een zoontje samen, een jongen geboren in mei 2020. Die kreeg toen de naam X Æ A-12 en de bijnaam X.

Volgens Grimes willen Musk en zij nog meer kinderen samen. "We willen er drie of vier", zegt Grimes in Vanity Fair. De 50-jarige Musk is drie keer gescheiden en acht keer vader geworden.

Sinds september vorig jaar leven Elon Musk en Grimes gescheiden van elkaar. "We wonen in aparte huizen, maar we zijn beste vrienden en we zien elkaar vaak. We doen gewoon ons eigen ding en ik verwacht niet dat anderen dat begrijpen", aldus Grimes.