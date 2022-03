N-VA Leuven noemt openluchtzwembad in Vaartkom onnodig prestigeproject van 12,5 miljoen euro

Fractieleider van oppositiepartij N-VA in Leuven Lorin Parijs heeft cijfers opgevraagd en spreekt over 12,5 miljoen euro om het openlucht zwembad in de Vaartkom aan te leggen. "Dat is meer dan een verdubbeling, daarnaast zou het jaarlijks een half miljoen euro kosten om het zwembad open te houden. Dit lijkt op een prestigeproject waarvan de prijs steeds meer stijgt. Terwijl gevaarlijke straten niet worden heraangelegd en beloftes over sporthallen in de deelgemeenten niet worden nagekomen."