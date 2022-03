Natuurpunt Druivenstreek wil zeldzame fladderiep laten groeien in nieuw bos in Vossem

Natuurpunt Druivenstreek heeft van een familie een naaldhoutbosje van 40 are in Vossem gekregen. De sparren zijn aangetast door de letterzetter zodat Natuurpunt ze zal rooien en daarna inheemse boomsoorten zal aanplanten. Voorzitter Sam Bennekens is erg blij met de schenking. "In het bos zullen we de zeldzame fladderiep en wilde appel aanplanten. Vrijwilligers van Natuurpunt kweken momenteel plantmateriaal van fladderiepen uit het Zoniënwoud en wilde appel uit het Meerdaalwoud."