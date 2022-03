Nyrstar bouwt in Balen grootste batterij van België: "Bij stroomtekort kunnen we energie leveren en prijs drukken"

Nyrstar zal de superbatterij in de eerste plaats gebruiken om in te spelen op zijn eigen energiebehoefte. Maar ook u en ik zullen er voordelen van ondervinden. "Als er een teveel aan stroom is op het Belgisch net slaan we die op in de batterij. Als er een tekort is, dan zetten we die terug op het net. Zo kunnen we het Belgisch elektrisch net stabiliseren en de prijs drukken."

De batterij bestaat uit 25 grote containers op de terreinen van Nyrstar in Balen. Ze zal tegen eind 2022 in werking zijn en kost zo'n 30 miljoen euro.

