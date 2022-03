Oekraïense vluchtelingen volgen in Nazareth meteen Nederlandse les

In afwachting van een voorlopige woning verblijven ze in het Van der Valk Hotel langs de E17. De gemeente Nazareth vroeg daarop Katarina om de Oekraïense vluchtelingen te helpen. Vandaag gaf ze hen voor het eerst Nederlandse les. "Sommigen willen graag in België blijven, omdat hun huizen toch verwoest zijn. Niemand weet hoelang de oorlog nog zal duren. Daarom willen ze er hier het beste van maken en zich zo snel mogelijk integreren. En dan is Nederlands leren heel belangrijk."