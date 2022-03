Eerste Oekraïense vluchtelingenbaby geboren in materniteit AZ Oudenaarde, "Mama en dochter stellen het goed"

De beelden van een gebombardeerd kinderziekenhuis in Oekraïne waar gewonde zwangere vrouwen worden buitengedragen zullen ongetwijfeld op ons netvlies gebrand blijven. Gelukkig zijn er ook zwangere Oekraïense vrouwen die een beter lot beschoren zijn. In Oudenaarde zou de eerste baby van iemand die uit Oekraïne gevlucht is, geboren zijn: Yata, een meisje. De mama beviel maandag.

Maar de ouders hadden de weken ervoor al een moeilijk traject afgelegd, zo vertelt schepen van sociale zaken Mathieu Mas (CD&V): "Het koppel is eerst te voet doorheen Oekraïne naar de grens met Polen gevlucht. Daar hebben ze openbaar vervoer genomen naar Brussel, waar Fedasil hen toewees aan Oudenaarde. Zaterdagavond zijn ze met de taxi bij ons toegekomen." Het koppel werd in Oudenaarde meteen opgevangen in een een crisiswoning.