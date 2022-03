VRT, DPG Media, SBS en Mediahuis slaan handen ineen voor actiedag voor Oekraïne met live radio en tv-show

"Ook wij zijn erg aangedaan door wat de mensen in Oekraïne overkomt", zeggen de directies van VRT, DPG Media, SBS en Mediahuis. "Tegelijkertijd zien we in ons land heel veel hartverwarmende initiatieven ontstaan. Mensen bieden spontaan hulp aan, de eerste Oekraïense vluchtelingen krijgen ondertussen een onderdak bij Vlamingen."

"Deze golf van solidariteit willen we vanuit onze mediagroepen ondersteunen en versterken. Op 17 maart zullen we de hele dag verhalen en acties delen op 6 radiozenders en ’s avonds brengen we iedereen samen met een meeslepende liveshow op Eén, VTM en Play4. Met Oekraïne 12-12 zijn we grenzeloos solidair met Oekraïne."