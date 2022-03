Omstreden crèche in Schoten opent opnieuw de deuren ondanks schorsing Kind en Gezin

"Dit hadden wij niet verwacht en wij betreuren dit ten zeerste", zegt Nele Wouters van Kind en Gezin. "We hebben contact opgenomen met de gemeente Schoten om een sluitingsbevel op te maken en de kinderopvang te sluiten." Volgens Iefke Hendrickx (N-VA), schepen voor Kinderopvang in Schoten, is dat niet zo evident. "Er lopen heel wat juridische procedures. De kinderopvang heeft bezwaar ingediend tegen de schorsing en beweert dat ze daarom opnieuw mogen openen. Het is een erg verwarrende situatie en we moeten nu uitzoeken wat we kunnen doen", zegt ze bij Radio 2 Antwerpen.