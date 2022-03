CD&V over onderzoekscommissie rond problemen in kinderopvang: "Niet de bedoeling om verantwoordelijken te zoeken"

"De onderzoekscommissie kan in dit geval antwoorden op vragen proberen krijgen die minister Beke niet heeft kunnen verkrijgen via een interne audit", verduidelijkt Schryvers. "Een parlementaire onderzoekscommissie heeft de macht van een onderzoeksrechter en kan daardoor veel dieper inzage krijgen in bepaalde documenten."

De commissie kan ook mensen uitnodigen in hoorzittingen om te vertellen hoe de procedures en controles op dit moment verlopen, maar ook hoe die informatie doorstroomt naar de handhavingsdiensten. "Op die manier kunnen we kijken welke procedures er verbeterd kunnen worden, want we moeten ervoor zorgen dat ouders hun kinderen veilig kunnen achterlaten in eender welke instelling, dat is de taak van het parlement", besluit Schryvers.