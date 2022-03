Hoe parlementaire onderzoekscommissie kinderopvang minister Beke "tijdelijke bescherming kan geven"

Groen, Vlaams Belang en Vooruit vragen het ontslag van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Het is dan ook niet de eerste keer dat de minister kritiek krijgt. Ook bij de problemen in de woonzorgcentra en tijdens de eerste golf in de coronacrisis, lag hij al onder vuur. Zal deze crisis de crisis teveel zijn voor de minister?

"Wel, dat is moeilijk, want in zo'n geval heb je altijd twee kanten: de ene vindt dat de minister die het dossier goed kent, de best geplaatste is om de veranderingen door te voeren. De andere kant acht de minister politiek verantwoordelijk en vindt dat hij moet aftreden."

Volgens De Vadder kan de minister de onderzoekcommissie ook gebruiken als een soort van "tijdelijke bescherming": "Stel dat er geen commissie zou komen en er een nieuw feit zou opduiken, dan is ontslag onvermijdelijk. Maar door het instellen van een commissie die ook toekomstige feiten kan onderzoeken, koopt de minister ook tijd. Ik heb nog nooit geweten dat er een minister is afgetreden na een onderzoekcommissie. Meestal treden ze af omwille van een fout of omdat ze gelogen hebben, maar politieke verantwoordelijkheid opnemen omdat de administratie een fout gemaakt heeft... dat heb ik nog niet vaak meegemaakt."